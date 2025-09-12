Batka Zoltán Népszava: „Nos, akkor nemzetes digitális szabadságharcos urak: mi lesz, ha legközelebb egy enyhén bevodkázott orosz katonai raktáros rajta felejti a robbanótöltetet a NATO-háztűznézőbe induló drónon? Vagy a most átlődözött csalidrónok közül az egyik mondjuk ne adj isten egy óvodára pottyan? Akkor várhatóan aktiválják az ötös cikkelyt, ami után Magyarország vagy hadba vonul Oroszországgal szemben vagy kivonul a NATO-ból. Olyan opció, amit a fideszhívőknek hazudnak, hogy „csak a béke”, olyan nincs. A „béke” ukrán kapitulációt jelent, a Lendvai utcai Fidesz-székházban pedig már vasalhatják is a fehér zászlót, amit Orbán Balázs lobogtathat Csapnál az orosz tankok előtt.”



