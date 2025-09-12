Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Lázálom

Lázálom

Batka Zoltán
2025. 09. 12. 7:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Batka Zoltán Népszava: „Nos, akkor nemzetes digitális szabadságharcos urak: mi lesz, ha legközelebb egy enyhén bevodkázott orosz katonai raktáros rajta felejti a robbanótöltetet a NATO-háztűznézőbe induló drónon? Vagy a most átlődözött csalidrónok közül az egyik mondjuk ne adj isten egy óvodára pottyan? Akkor várhatóan aktiválják az ötös cikkelyt, ami után Magyarország vagy hadba vonul Oroszországgal szemben vagy kivonul a NATO-ból. Olyan opció, amit a fideszhívőknek hazudnak, hogy „csak a béke”, olyan nincs. A „béke” ukrán kapitulációt jelent, a Lendvai utcai Fidesz-székházban pedig már vasalhatják is a fehér zászlót, amit Orbán Balázs lobogtathat Csapnál az orosz tankok előtt.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.