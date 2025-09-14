Schmidt Mária Magyar Hírlap: „A közéletre, a környezetre, a véleményformálásra ráül a liberális terror. A pride-on felvonuló elit túlnyomó része rohadtul unatkozik. És meg is van sértve. Úgy érzi, nem kapja meg azt a figyelmet és elismerést, ami megilletné. Ezért dühös. Kisebbrendűségi érzése van és orientációs válságtól is szenved. És mivel világképében az egyéni felelősség nem játszik, a világot, vagyis a kormányt, tehát a rendszert és a többségi kultúrát hibáztatja beváltatlanul maradt álmaiért. Hiszen erre kondicionálták tanulmányai, erre neveli, biztatja az általa figyelt influenszeri kör, a média vele szövetséges része. Mert ő megérdemli, és mert nem az ő hibája. Ez az a két kijelentés, ami minduntalan visszaköszön a reklámoktól a filmeken át a megmondókig. És amit ők eléggé el nem ítélhető módon készpénznek, sőt beváltandó ígéretnek vesznek.”