Magyar időhúzása

Bartus László, Facebook: „Magyar addig fogja húzni ezzel a nevetségesnek mondható indokkal a jelöltek bemutatását, amíg csak lehet, hogy a szavazók semmit ne tudjanak róluk. A szavazatukat biankó Magyar Péterre adják, ő pedig kiválaszt olyan bábokat magának, akik tőle függnek. Így gyakorlatilag minden választókörzetben Magyar Péter indul. Rá kell szavazni, benne kell bízni. Az utolsó pillanatban megnevezett jelölt egy stróman lesz. Mivel mindenben Magyar dönt, valóban ő maga lesz a 106 jelölt egyszemélyben. A strómanok parancsot teljesítenek. Ez azt jelenti, hogy az egyéni képviselőjelöltek megválasztásuk esetén nem a szavazóktól függnek, nem a választóiknak tartoznak elszámolással, hanem Magyar Péternek. Egy üzleti vállalkozásként működik majd a »Tisza« frakció: mindenki alkalmazott lesz, Magyar a CEO. Orbán önkényuralmi rendszerének megdöntése a deklarált cél, közben Magyar megcsúfolja a demokráciát, a népképviseleti rendszert, kétszemélyesre kívánja szűkíteni a parlamentet.”