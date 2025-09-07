Magyar nem mond semmit

Demeter Szilárd Mandiner: „Magyar Péter az említett infokrácia terméke, mivel nem mond semmit, nincs történet, így nincs igazság, sem hazugság. Ma homlokegyenest az ellenkezőjét állítja, mint tegnap, és holnap mást fog állítani, amit ma. Ő egy fekete lyuk, egy protesthangulat szimbóluma, az emberek nem rá mondanak igent, hanem a Fidesz-kormányra nemet. Kérdés, kitart-e ez a hangulat jövő áprilisig, vagy a demokrácia általánosan megfigyelt törvényszerűsége érvényesül: a végén a szavazófülkében az állampolgárok többnyire a saját életük szempontjából – a számlákat ki kell fizetni, a gyerekeket fel kell nevelni, stb. – racionális döntést hoznak. Magyar Péter pedig e szempontból sem mond semmit.”