Magyar Péter a hibás

Magyar Péter a hibás

Nagy Attila Tibor
2025. 09. 19. 8:13
Nagy Attila Tibor Facebook: „A kérdező tehát ellenfél lett Magyar Péter tálalásában, ahelyett, hogy kedvességgel, megértőbb, finomabb szóhasználattal igyekezett volna jó benyomást kelteni a kérdezőre. Nem, Magyar Péter visszakérdezett, kérdéseket zúdított a hölgyre, de már nem ajánlotta fel neki a részletes viszontválasz lehetőségét. "Tudom, hogy téves dolgokat mondanak rólunk, de ezzel szemben az igazság a következő" - akár így is szólhatott volna a kérdezőhöz Magyar Péter, szigorúan kerülve, hogy a Fideszt és a kérdezőt a kommunikációs helyzetben egy oldalra tegye. "Tudod, mit? Menj el néhány Tisza-sziget gyűlésre, ismerj meg minket jobban, látni fogod, hogy mi segíteni szeretnénk ennek az országnak!" - akár ezt is mondhatta volna Magyar Péter a kérdezőnek. Vagy valami hasonlót. Ehelyett egyre ellenségesebben válaszolt a kérdezőnek, még a "kikérem magamnak" szavak is kijöttek a száján. Rossz párbeszéd jött létre. És Magyar Péter a hibás.”

Sümeghi Lóránt
Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

