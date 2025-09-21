Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Magyar túl a csúcson

Magyar túl a csúcson

Skrabski Fruzsina
2025. 09. 21. 15:20
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Skrabski Fruzsina Facebook: „Magyar túl van a csúcson, elfáradt, nem tud megújulni. Futottak még kategória jelenleg. Úgy látom a támogatói is gyanakodva méregetik az újabb és újabb ámokfutását. Ügyesen indult, de kifulladt. Nekem külön fura, hogy mindenféle nők jelennek meg mellette (akik egyébként szimpatikusak), aztán eltűnnek. Tudjuk Varga Judit elbeszélése alapján, hogy milyen borzasztó a természete, látszik a megnyilvánulásaiból is, ahogy nekiront, ha egy újságíró kérdezni mer. Most majd jön a jelöltállítás káosza. A tiszás ismerőseim is rázzák a fejüket már.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

„Egyszer rontunk, és VÉGE van mindennek!”

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistája volt a Hotel Lentulai vendége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.