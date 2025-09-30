Magyaros jogállamiság

Hont András Facebook: „Meg legfőként azoknak kéne ezt magukban tisztázniuk, akik ezt a jogállamiságosságot tőle bekajálják. Az utolsó mondat ugyanis egy politikus (“politikus”) szájából azt jelenti, hogy akkor független (“független”) az igazságszolgáltatás, ha a bíróság úgy ítél, ahogy neki megfelel. És ha ez nem volna elég egyértelmű, akkor kommentben megjelenik tufatábornok, hogy a maga tőről metszett egyszerűségével hozzáfűzze, lesz itt nemulass, jogászkáim.”