Kötter Tamás Facebook: „Az következik, hogy a Tisza Párt mindazon kérdésekben, amelyek politikai vita tárgyát képezik a magyar kormány és az EU-t megszállva tartó szélsőbalos erők és a velük szoros szövetségben álló kiherélt jobboldaliak között, ők az utóbbiak pártjára álltak (csak pont Tarrtól tudjuk, hogy erről és még sok más dologról egyelőre nem beszélhetnek) vagyis ismételjük el még egyszer: Ők támogatják - a bevándorlást, - a gender nyomulást óvodákban, iskolákban, és Ukrajna EU-s csatlakozását. Ebből pedig az következik, ha a Tiszára szavazol, igent mondasz a fenti kérdésekre. Gondold meg, megéri?”