Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Meglepő hullámok

Meglepő hullámok

Bálint Botond
2025. 09. 14. 15:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond Pesti Srácok: „Két kifejezetten meglepő hullám is elindult ennek következtében. A normális liberálisok, demokrata szavazók, sok esetben Charlie Kirk dedikált politikai ellenfelei fejezték ki megdöbbenésüket és felháborodásukat a liberális elvbarátaik viselkedése miatt. De ami ennél is jelentősebb, egyetemek, cégek, szervezetek, iskolák vezetői kezdték posztolgatni azt, hogy eltávolították azonnali hatállyal azokat a munkavállalóikat, orvost, dékán-helyettest, tanárokat, légitársasági dolgozókat, akik ünnepelték Charlie Kirk halálát. Most már ott tartunk, hogy a közösségi média a kirúgásokat reagálja le. A kedvenc kommentem valami olyasmit mond, hogy ha a szólásszabadságot lehet agyonlövéssel büntetni, akkor a gyilkosság ünneplését is lehet kirúgással szankcionálni.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.