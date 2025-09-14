Meglepő hullámok

Bálint Botond Pesti Srácok: „Két kifejezetten meglepő hullám is elindult ennek következtében. A normális liberálisok, demokrata szavazók, sok esetben Charlie Kirk dedikált politikai ellenfelei fejezték ki megdöbbenésüket és felháborodásukat a liberális elvbarátaik viselkedése miatt. De ami ennél is jelentősebb, egyetemek, cégek, szervezetek, iskolák vezetői kezdték posztolgatni azt, hogy eltávolították azonnali hatállyal azokat a munkavállalóikat, orvost, dékán-helyettest, tanárokat, légitársasági dolgozókat, akik ünnepelték Charlie Kirk halálát. Most már ott tartunk, hogy a közösségi média a kirúgásokat reagálja le. A kedvenc kommentem valami olyasmit mond, hogy ha a szólásszabadságot lehet agyonlövéssel büntetni, akkor a gyilkosság ünneplését is lehet kirúgással szankcionálni.”