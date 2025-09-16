Migránsáradat a Tiszán át

Kötter Tamás, Facebook: „Mégsem bánom, hogy megállítottuk őket, és azóta is őrizzük a falat, a határt, mert évről évre látom, ahogy a szenny és mocsok árja miként borítja el azokat a társadalmakat, ahol az ideológia többet számít, mint a tények és a józan ész. Vigyázat, a csata továbbra is folyik! 2026. január 1-én életbe lép a szétosztási mechanizmus néven futó betelepítési akció. Első körben tizennyolcezer ostromló érkezne – de ti is tudjátok, ha egyszer kinyitjuk a kaput, akkor özönleni fognak befelé, ahogy tették ezt Német- és Franciaországban vagy éppen Angliában, ahol nem véletlenül áll a bál. Legyetek észnél, mert a bevándorláspárti erők most a Tiszán keresztül próbálkoznak!”