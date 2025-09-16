Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Migránsáradat a Tiszán át

Migránsáradat a Tiszán át

Kötter Tamás
2025. 09. 16. 15:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kötter Tamás, Facebook: „Mégsem bánom, hogy megállítottuk őket, és azóta is őrizzük a falat, a határt, mert évről évre látom, ahogy a szenny és mocsok árja miként borítja el azokat a társadalmakat, ahol az ideológia többet számít, mint a tények és a józan ész. Vigyázat, a csata továbbra is folyik! 2026. január 1-én életbe lép a szétosztási mechanizmus néven futó betelepítési akció. Első körben tizennyolcezer ostromló érkezne – de ti is tudjátok, ha egyszer kinyitjuk a kaput, akkor özönleni fognak befelé, ahogy tették ezt Német- és Franciaországban vagy éppen Angliában, ahol nem véletlenül áll a bál. Legyetek észnél, mert a bevándorláspárti erők most a Tiszán keresztül próbálkoznak!”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekVadon János

Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia

Csépányi Balázs avatarja

Vicces fickó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.