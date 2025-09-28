Kondor Katalin Magyar Hírlap: „Történelmet tanulni és tanítani nagy íróktól lehet a legalaposabban. Mert ők a lelket is meg tudják érinteni. Nem tudom, manapság mik a kötelező olvasmányok az iskolákban. Remélem, ott van a Bujdosókönyv is. Ha nincsen, akkor az nagy baj. Mert ebben a könyvben a trianoni idők közéletéről, annak máig érvényes „üzenetéről” is értesülhetünk. Tormay Cecil „újra-felfedezőjének”, Jobbágy Évának írásából idézek: „A kiválasztott kedvencek életrajza és életműve nem egyszer erősen cenzúrázva, megszépítve, vagy teljesen hamisan kerül a könyvekbe, tankönyvekbe a mai napig. Ha nem így lenne, sorra derülne ki a Nyugat nagyjairól, hogy durvábban fogalmaztak, mint a kiátkozott nemzeti írók, csak előbbieknek ez bocsánatos bűnnek számít. …Aki nem „polkorrekt”, arról tücsköt-békát összeírnak, csak hogy elundorodjék tőle, aki magyar. Mire azután a vádakról kiderül, hogy azok szemenszedett hazugságok, puszta rágalmak, addigra a „kabátlopás effektus” már elvégezte romboló pusztítását. Nem véletlen, hogy ezt a módszert alkalmazták és alkalmazzák ma is a nemzeti példaképek lejáratására.” Megszoktuk, mondhatnám a fentebb felsorolt tényekről, mert mindmáig ez a „módi”. Ám mégsem kellene ebbe belenyugodni.”