Mint a Rottenbiller

Rákay Philip Facebook: „Újabb videó a Tiszáról: “Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” Bizony így lesz, Tarr! Mint Rottenbiller…”
Így írnak ők – Szeptember 1., délután
Rákay Philip Facebook: „Újabb videó a Tiszáról: “Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” Bizony így lesz, Tarr! Mint Rottenbiller…”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.