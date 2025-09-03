Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Mocskos tempó

Mocskos tempó

Rákay Philip
2025. 09. 03. 8:23
Rákay Philip Facebook: „Reggeli kávé helyett. Ezeknek tényleg semmi sem szent? A kérdés persze költői, mert a Puzsér-féléknek természetesen semmi. A csodálatos Magyar népmesék sorozaton generációk nőttek fel, tanulva-szórakozva a páratlanul gazdag, teljesen egyedülálló magyar népi kultúra mesevilágán. E sorozat védjegyszerű, virágos, kismadaras logója szolgál most keretként a mocskos fideszezéshez. Gratulálok! Jól megy a webshop, Puzsér? Lényeg a kassza, ugye! Mocskos tempó…”

