Most már késő bánat, így marad

Hont András
2025. 09. 27. 7:42
Hont András Facebook: „Miközben a hagyományosnak tekintett média megkezdte az elhatárolódást Semjén-ügyben, itt van ez. A videó (lementettem) - azontúl, hogy humort nyomokban sem tartalmaz, ahogy az ürge egész pályája sem - konkrétan p***filozza Semjént. Mielőtt elbagatellizálná bárki: több lájk van rajta, mint az online sajtó bármelyik tárgykörben készült cikkén. Értem, hogy a NER-rel kéne foglalkozni, de az a helyzet, hogy a NER azt nem tette kötelezővé, hogy a művelt közvélemény erre a szintre húzza le magát. Hogy Somogy akárki számítson humoristának, gézamalac karikatúristának, Mérő Vera véleményformálónak. És most már késő bánat, így marad. Az olvasók, nézők már erre vannak szocializálva, az alpári igényeket és alantas indulatokat kiszolgálók formálják a közönséget, amely azután kommentelőként foglyul ejtette a lapokat. Gratulálok.”


 

