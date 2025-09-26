Naivak a tiszások

Ambrózy Áron Facebook: „Csodálkozom a tiszások naivitásán. Persze, idegesítő, amikor rajzás van, percenként 200 fenyegetést és 300 irreleváns hsz-t kell kipurgálnom, pedig lenne más dolgom is. De. Inkább értük aggódom, nem ellenük. Mert ők mégis mire számítanak? Oké, ki lett adva a feladat a tiszás diszkordon, megkapták az utasítást a tiszás applikációban, ami ráadásul ellenőrzi, számolja, hogy naponta hány órában űzik a primitív tombolást. De mi a terv? Mi a cél? Hogy ettől majd képviselő és vadakat terelő juhász lesz a XY, enyhén szellemi fogyatékos tartós munkanélküli a kanapéról? Ha elég szorgalmas. Tényleg elhiszik, ha kitartóan és önreflexió-mentesen tombolnak mások posztjai alatt, akkor bármi pozitív változás be fog következni az életükben? Nos, van egy rossz hírem számukra. Ahogy a hitelre, részletfizetésre vásárolt okospaplantól nem lettek okosabbak, Radnai meg Bütyök sem hívja őket majd 2026-ban édeshármasozni. Marad nekik ugyanaz a kopott kanapé, meg a terméketlen gyűlölködés.

Cserébe barátaik sem maradnak. Megéri?”