Rendkívüli

Orbán Viktor: Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Naivak a tiszások

Naivak a tiszások

Ambrózy Áron
2025. 09. 26. 8:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ambrózy Áron Facebook: „Csodálkozom a tiszások naivitásán. Persze, idegesítő, amikor rajzás van, percenként 200 fenyegetést és 300 irreleváns hsz-t kell kipurgálnom, pedig lenne más dolgom is. De. Inkább értük aggódom, nem ellenük. Mert ők mégis mire számítanak? Oké, ki lett adva a feladat a tiszás diszkordon, megkapták az utasítást a tiszás applikációban, ami ráadásul ellenőrzi, számolja, hogy naponta hány órában űzik a primitív tombolást. De mi a terv? Mi a cél? Hogy ettől majd képviselő és vadakat terelő juhász lesz a XY, enyhén szellemi fogyatékos tartós munkanélküli a kanapéról? Ha elég szorgalmas. Tényleg elhiszik, ha kitartóan és önreflexió-mentesen tombolnak mások posztjai alatt, akkor bármi pozitív változás be fog következni az életükben? Nos, van egy rossz hírem számukra. Ahogy a hitelre, részletfizetésre vásárolt okospaplantól nem lettek okosabbak, Radnai meg Bütyök sem hívja őket majd 2026-ban édeshármasozni. Marad nekik ugyanaz a kopott kanapé, meg a terméketlen gyűlölködés.
Cserébe barátaik sem maradnak. Megéri?”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.