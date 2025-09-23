Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Ne toleráljuk az intolarenciát

Petrin László
2025. 09. 23. 15:00
Petrin László, Magyar Hírlap: „Az agresszió, a trágár, ocsmány beszéd, a másként gondolkodók kivégzésének a követelése a józanul gondolkodó emberek számára nem lehet pozitívum, nem lehet alternatíva. Reményeink szerint egyszer csak elege lesz abból az embereknek, hogy egyre gonoszabbá, elembertelenedetté vált az ellenzék kommunikációja. Könnyen belátható, hogy akik ilyen brutális stílusban értekeznek, azok ellenségei a rendnek, a békének és a nyugalomnak, amelyre egyébként pártállástól függetlenül mindannyian vágyunk. Nem lehetünk a végtelenségig toleránsak a vérszagot megérzett kopók hangos csaholását idéző politikai viselkedéssel, amelynek egyenes következménye egy durva, az eszközökben sem válogató gyűlöletkeltő kampány. Megbocsáthatatlan hiba lenne az ellenzék intoleranciájának tolerálása, a lassan kibontakozó erőszakot a jog eszközeivel is kordában kell tartani.”

