Nehéz beszélgetés

Dobrev Klára, Facebook: „Ma este van egy nehéz beszélgetésem a 10 éves kisfiammal. Ezt senkinek nem kívánom. Beszélnünk kell arról, ami normális esetben nem rá tartozott volna, de nem akarom, hogy mások beszéljenek vele erről. Erre nem lehet felkészülni. Én sem készültem fel rá. De ezt is meg kell oldanom. A Direkt36 cikkről van szó, amit a magát függetlennek nevező sajtó fenntartások nélkül egytől egyig átvett. Politikusként megszoktam a hazugságokat, a támadásokat, a politikai ütéseket. Tudom, hogy ez a pálya kemény, de ezt én vállaltam, és helyt is állok. Amikor már nem tudnak egy nőt a teljesítménye alapján támadni, akkor húzzák elő a frizuráját, a kilóit, az öltözködését és a magánéletét. És nem csak a politikában. Biztos vagyok benne, hogy sokunk megtapasztalta már ezt az életében. Igazam van? Ez történik most is. A Direkt36 nem a munkámról, nem a döntéseimről ír cikket, hanem a magánéletem legmélyebb részeivel a méltóságomat próbálják célba venni.”