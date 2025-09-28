Nem hiba, hanem hazugság

Nyerges Csenge Facebook: „Hogyan lehet megbízni egy olyan pártban, amelyik már a születése pillanatától következetlen és önellentmondásos? Magyar Péter előrehozott választásokat követelt! Jelöltek nélkül. Aztán azt ígérték, hogy szeptember 30-ig minden egyéni választókerületben három jelöltet állítanak a belső kiválasztás után. És most? Most ott tartanak, hogy még mindig nincsenek jelöltek. Ez nem egyszerű tévedés vagy bizonytalanság. Ez tudatos megtévesztés. Bejelentések, ígéretek, látványos szavak, de valójában semmi sincs mögöttük. Úgy beszélnek, mintha nem tartoznának felelősséggel senkinek! Úgy néznek a választók szemébe, hogy közben minden ígéretüket megszegik. Ez nem hiba! Ez hazugság!”