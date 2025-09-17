Szánthó Miklós Facebook: „Nincs párbeszéd azokkal, akik Charlie Kirk gyilkosát mentegetik – egyetértünk J.D. Vance-szel. Egy ember meggyilkolása nem vicc. Ahogy nem vicc a színpadon politikusok főbelövését imitálni, az újságírókat lökdösni, „C. Kirk = Lázár János” feliratokat rajzolni az úttestre – még az sem, hogy lőfegyverrel jár valaki lakossági fórumra, miközben arról beszél, hogy „viszket a tenyere”. Mert egy idő után nem lesz hova hátrálni. Az USA-ban már nincs is.”