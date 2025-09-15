Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Normális közélet

Normális közélet

Fodor Gábor
2025. 09. 15. 15:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fodor Gábor Index: „Charlie Kirk tragikus meggyilkolása remélem, arra inti a küzdő feleket, hogy hagyjanak fel a politikai ellenfél diabolizálásával. Ahol az egyik társaság a győzelme esetén börtönbe akarja küldeni a másikat, illetve a másik oldal hazaárulóknak, idegen ügynököknek bélyegzi az ellenfeleit, ott a szélsőséges emberek könnyen nyúlhatnak az erőszakhoz, mert elhiszik, hogy vége a világnak, ha nem a sajátjai nyernek. Akkor lesz tehát normális közélet hazánkban, ha végre eljutunk oda, hogy ki tudjuk mondani: a politikai ellenfelem is a haza érdekét szolgálja, csak én nem értek vele egyet.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.