Susánszky Mátyás Pesti Srácok: „Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a rózsaszín köd oszladozni látszik a kelet-európai fejekben. Sokkoló élmény egy kommunizmust megélt közösség számára, ha végre például egy olasz városba eljutva azt olvassa a falakra firkálva: a fasisztákat a gulágra kell küldeni, hiszen - sugallja a felirat -, a gulág a fasisztáknak fenntartott büntetőtábor volt. Vagy bármely random francia nagyvárosba ellátogatva könnyen belekeveredhetünk egy kapitalizmus-ellenes tömegtüntetésbe, ahol a kizsákmányoló kapitalisták elleni dühükben autókat gyújtanak fel és kirakatokat törnek be az ifjú kommunisták. Ahhoz pedig nem is kell feltétlen Németországba látogatni, hogy ne kelljen rettegnünk az Antifának csúfolt önkéntes Ávó-tól, akik fasisztákra vadásznak a nyílt utcán.”