Orbán stílusa

Németh Péter Népszava: „Orbán kicsit korábbi önmagát átlépve, az utóbbi időben felmutatott bölcselkedő arcát maga mögött hagyva, radikális stílusra váltott – ami fura találgatásokra is okot adott –, és inkább megfejtendő, mint elgondolkodtató mondatokat hagyott ránk. Ránk hagyta, hogy találgassuk, mit is akart mondani. Hogy klasszikus idézzek: mit is akart a költő? Ezt még most sem tudjuk, noha bizonyos részleteket ott, ahol élvezheti a hazai pálya előnyét, igyekezett pontosítani. De most is: valódi kérdések mellőzésével.”