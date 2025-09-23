Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Orbánfóbiás nyomoroncok”

„Orbánfóbiás nyomoroncok”

Lattmann Tamás
2025. 09. 23. 7:50
Lattmann Tamás Facebook: „Bruck András és a többi morálfogyatékos orbánfóbiás nyomoronc most beleszerelmesedett egy olyan figurába, aki ekkoriban havi milliókat vett fel Orbán szolgálatában. Az nem fidesz, az nem baj. Majd most a kabinetfőnöke lesz egy olyan senki, teljesítmény nélküli nyikhaj, aki a JANICSÁREGYETEMEN a maffiaállam által delegált vezetés által kiválasztott pozicióban tolta a propagandát (többek közt), mintha nem lenne holnap. És Bruck András és a többi nagypofájú morálfogyatékos orbánfóbiás hallgat most. Pedig HÁT A JANICSÁREGYETEM!!! FIDESZES TRÜKK! Mi van, gyerekek, hát hová lett a régi tűz?????? :D :D :D Igen, az van, hogy mindent megérdemeltek, amit kaptok. Elkúrtátok, és folyamatosan teszitek. Nem kicsit, nagyon.”

