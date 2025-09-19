Összeomlás

Deák Dániel Facebook: „Ezt nevezik teljes összeomlásnak. Már az egyik legfontosabb Tiszás propagandalap a Magyar Péter hangjaként emlegetett portál munkatársai is kiakadtak Ruszin-Szendi fegyverviselésén.”
Így írnak ők – Szeptember 19., délután
