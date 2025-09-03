Őszinteségi roham

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Márki-Zay Péter
2025. 09. 03. 15:55
Márki-Zay Péter, Facebook: „A haza ügye nem alku tárgya. A hazaárulókkal és a bűnnel nem lehet szövetségre lépni, rájuk nem lehet szavazni, mert aki ezt teszi, az a szabadságáról önként mond le.”

Bayer Zsolt
Bástya elvtársnő

Bástya elvtárs dédunokája ma az Európai Bizottság elnöke, és tökéletesen ugyanolyan idióta gazember, mint a nagypapája.

