Őszinteségi roham

Márki-Zay Péter, Facebook: „A haza ügye nem alku tárgya. A hazaárulókkal és a bűnnel nem lehet szövetségre lépni, rájuk nem lehet szavazni, mert aki ezt teszi, az a szabadságáról önként mond le.”
Így írnak ők – Szeptember 3., délután
Márki-Zay Péter, Facebook: „A haza ügye nem alku tárgya. A hazaárulókkal és a bűnnel nem lehet szövetségre lépni, rájuk nem lehet szavazni, mert aki ezt teszi, az a szabadságáról önként mond le.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.