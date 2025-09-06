Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Őszöd 2.0

Őszöd 2.0

Kovács András
2025. 09. 06. 8:15
Kovács András Mandiner: „Nem vicceskedve, nem terelésként, hanem teljesen komolyan közölte a közönségével, hogy nem beszélhetnek a részletekről, mert abba bele fognak bukni. Bizony, ezt a magát legnagyobb ellenzéki pártként definiáló formáció második embere közölte velünk! Elcsépeltnek tűnik, de egy normális ügymenetben a pártja ezt a figurát lemondásra kéri, majd pedig ha ezt nem teszi meg, akkor kizárja a soraiból, és minden kapcsolatot megszakítanak vele. Persze tudjuk, hogy a baloldalon Gyurcsány őszödi beszéde óta nincsen következménye semminek.”
 


 

