Patológiás elme

Patológiás elme

Mandula Viktor
2025. 09. 30. 7:43
Mandula Viktor Facebook: „Ilyenkor a független magyar bíróság döntése szerinte a “jogállam megcsúfolása”, hiszen a patológiás elméjében csak az a helyes bírósági ítélet, ami az ő javára történik. És meg is fenyegeti a bíróságokat, hogy 195 nap múlva majd lesz nemulass, ami egy teljhatalomra törő politikai akarnok szájából tényleg a legsötétebb időket vetíti előre. És a sok jogállamért aggódó, időközben a Tisza által elárasztott agyú ellenzéki fejében ettől sem gyullad ki a lámpa, hogy aki politikusként bírókat előre fenyeget egy neki nem tetsző ítélet miatt, az mindent hozna erre az országra, csak nem jogállamot és demokráciát.”

