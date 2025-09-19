Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Permanens botránysorozat

Permanens botránysorozat

Szabó Gergő
2025. 09. 19. 8:14
Szabó Gergő Pesti Srácok: „Ruszin-Szendi Romulusz sem volt nagy nyereség Magyar Péter számára, hiszen olyan permanens botránysorozattal pörgeti a hónapokat, hogy nincs idő elmélyedni az egyikben, már jön a másik. Nem beszélünk már Róka Rékáról, rég elfelejtettük, hogy Rost Andrea a Szózatot sem ismeri, Radnai ujjtörős bulija, a büdösszájú rajongók és a belvárosi tatárjárás során összerondított zsebmessiási gatya is a homályba veszett. Hiszen itt van Toka tábornok, a Szeretetország első számú építője. Ő egymaga képes volt rövid idő alatt annyi botrányt összehozni, amire még Gyurcsányéknak is több időre volt szükség.”

