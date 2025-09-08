Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Planetáris parazita”

Bogár László
2025. 09. 08. 15:57
Bogár László Magyar Hírlap: „A közvetítő mezők (kereskedelem, pénz média) profitszerzésre épülő létmódja, amely hamis önbemutatása során a „liberális demokrácia és szabad piacgazdaság” fedőnevet szokta használni olyan planetáris parazita, ami valóban elhozta a történelem végét csak nem egészen úgy, ahogy azt Fukuyama gondolja. És amíg ezek a dilemmák el nem dőlnek. addig e főhatalom számára időt és teret nyújt az, hogy Európa e szuperstruktúra „hasznos idiótájaként” elszántan folytatja a háborút önmaga ellen.”

