Polgárháborút akarnak

Polgárháborút akarnak

Dezse Balázs
2025. 09. 29. 7:32
Dezse Balázs Pesti Srácok: „Az elmúlt napok és hónapok eseményei megmutatták a Tisza párt és támogatóik valódi énjét, ha ez eddig az elmúlt másfél évben valakinek nem lett volna világos. Mi persze már egy ideje mondjuk: az álhírgyártás és a színház egyetlen célja az, hogy balhé legyen; ezt pedig a Szőlő utcai álhírbotrány kimondottan jól meg is mutatta – nem számít sem a becsület, sem a valóság, ha a megbízók célja mindössze az, hogy utcai erőszakot kell intézni Magyarországon, mert másként nem fog menni a kormányváltás. Éppen ezért ne legyünk meglepődve azon sem, hogy Magyar Péter halogatja a jelöltjeinek megnevezését, hiszen miért is kellene egy olyan, aktivistákból álló formációnak jelölteket állítani, amelynek nem a kormányzás a célja, csakis egy polgárháború kirobbantása. Ehhez néhány hangadó és egy bólogató szekta is elég.”

