Potenciális gyilkosok

Bálint Botond Pesti Srácok: „Persze nekünk is megvannak a magunk potenciális gyilkosai itt Magyarországon, az akasztásról, főbelövésről fantáziáló “művészek” és “értelmiségiek”, akik lelkesen keresik a csőcselék között azokat a figurákat, akik majd megoldják a reménybeli Államvédelmi Hatóságuk személyzeti gondjait. Azért vagyunk fejlettebb társadalom, mint az amerikai, mert nálunk az ölésről fantáziáló senkik szeretnek a törvény mögé bújni, formálisan ítélettel akasztatni. De ne feledjük, ezek az emberek semmiben nem különböznek Charlie Kirk gyilkosának felbujtóitól és azoktól, akik annyira elmebetegek, hogy a közösségi médiában örömködnek a halálán.”