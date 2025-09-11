Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Potenciális gyilkosok

Potenciális gyilkosok

Bálint Botond
2025. 09. 11. 7:50
Bálint Botond Pesti Srácok: „Persze nekünk is megvannak a magunk potenciális gyilkosai itt Magyarországon, az akasztásról, főbelövésről fantáziáló “művészek” és “értelmiségiek”, akik lelkesen keresik a csőcselék között azokat a figurákat, akik majd megoldják a reménybeli Államvédelmi Hatóságuk személyzeti gondjait. Azért vagyunk fejlettebb társadalom, mint az amerikai, mert nálunk az ölésről fantáziáló senkik szeretnek a törvény mögé bújni, formálisan ítélettel akasztatni. De ne feledjük, ezek az emberek semmiben nem különböznek Charlie Kirk gyilkosának felbujtóitól és azoktól, akik annyira elmebetegek, hogy a közösségi médiában örömködnek a halálán.”

