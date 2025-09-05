Provokáció

Kötter Tamás Facebook: „A kötcsei előre, aljas szándékkal megrendezett provokációnak két célja van: 1., elterelni a figyelmet a Tisza adóemelési terveiről (Tarr és társai lebuktak illetve lebuktatták magukat és azóta sem képesek kimagyarázni a nyilvánvaló tényeket). 2., a rendfenntartók provokálása, illetve esetleges összecsapás esetén kitűnő sajtóanyag készülhet a Tisza mögé rendelt médiaterrorgépezet (444-től a 24-ig) segítségével, amit aztán nem csak itthon, de külföldön is meg tudnak futtatni. Itt ismét a tematizálás illetve a terelés a cél.”