Pulai ismétli önmagát

Deák Dániel Facebook: „Az egyik legfontosabb iránytű a hazai közéletben a Pulai András vezette Publicus Intézet — ez az a kutatócég, amelyik egy nappal a 2022-es választás előtt 47-47 százalékot mért mindkét oldalnak, majd másnap jött a fideszes kétharmad. Ezúttal Pulai András 9 százalékos előnyt mér a Tiszának. Direkt visszakerestem, hogy 4 évvel ezelőtt mit mért. 2021 októberi kutatást találtam, akkor 8 százalékos előnyt mért az ellenzéki összefogás pártjainak. Magyarul, ugyanott tartunk nagyjából, mint 4 évvel ezelőtt.”



