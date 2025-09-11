Ragaszkodás

Dobrev Klára Facebook: „Mi nagyon tudatosan nem kampányoltunk soha a határon túl, mert azt valljuk, hogy ne szavazhasson az, aki nem viseli a választás következményeit. Ez egy olyan alapvetés, amelyhez 2026 után is ragaszkodni fogunk.”
