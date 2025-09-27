Somkuti Bálint Magyar Hírlap: „Abban az esetben, ha erre a rendkívül nem kívánatos európai-orosz háborúra sor kerülne – és most felejtsük el az atomfegyverek százait és ezreit mindkét oldalon –, föltenném a kérdést, honnan lenne 4-500 ezer európai fiatal, aki tud és akar harcolni Európa érdekeiért? Azokon a csatamezőkön, amelyeken a nagyapáik és dédapáik is harcoltak, Przemysltől Harkovig, Kurszktól Poltaváig vagy horribile dictu éppen Szentpétervárig. Ebben az esetben – ne kerüljön rá sor, ne adja az Isten – de utánuk már nem maradna senki a síró édesanyákon és a bevándorlók tömegein kívül. Nos, a Guns’n’Roses ugyan polgárháborúról énekelt a Civil War című számában, de az egyik sora pontosan erre a helyzetre vonatkozik: „I dont need your civil war, it feeds the rich and buries the poor”. Magyarul: Nem kell a (polgár)háborútok, a gazdagot hízlalja, a szegényt meg a sírba teszi. Lehet ez lenne a tényleges végső célja az „európai” elitnek? Kifosztani a társadalmakat és az utolsó generációt távoli csatamezőkön legyilkoltatva magához ragadni a végső hatalmat? Elég hagymázos rémálom, de ebből a társaságból még ezt is kinézem.”