Segédhazaárulói állások

Bálint Botond
2025. 09. 25. 7:51
Bálint Botond Pesti Srácok: „De az óellenzék néhány régebbi motoros képviselőjének azért valami halvány fogalma lehetne arról, hogy az országnak ártanak ha hiszterizálják a politikai életet és sikerül politikai káoszt teremteniük. A már megszűnt, de a parlamentbe még bennszorult ellenzék kizárólag azért dolgozik, hogy valami segédhazaárulói állást elcsíphessen a választások után reményei szerint létrejövő Tisza kormány alatt. Időt akarnak elvenni a kormányzástól és ha lehet, akkor olyan botrányok kirobbantásában érdekeltek amelyek közhangulatot a társadalom arra fogékony kis részében az agresszió irányába csatornázzák be. Az utcán akarják megdönteni a demokratikusan választott kormányt, nyilván az első céldátum az október 23.-ára tervezett Békemenet. Addig kell olyan botrányokat csinálni, ami a radikális liberális, woke, Antifa csőcseléket aktivizálja.”

