„Selyemmajom”

„Selyemmajom”

Jeszenszky Zsolt
2025. 09. 14. 7:56
Jeszenszky Zsolt Facebook: „Magyar Péter ismét maga mutatta be a saját álszent, hazug szaremberségét! A selyemmajom kiposztolt egy részletet a HírTV csütörtöki „”Komment” című műsorában elhangzott megszólalásomból. Az, hogy kiragadott egy részletet, és gondosan ott vágta le a végét, ahol levágta, az csak a szokásos nála. Erre legyinthetnénk is. Csakhogy az egész megszólalás egy jó nagy bedobott csali volt, egy lakmuszpapír erről a Szamuely-utódról, a cselédsajtójáról, celeb-támogatóiról és a szektás híveiről. És jól rá is harapott, velük együtt.”


 

