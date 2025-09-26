„Semjénnek nincs erkölcsi alapja”

Stumpf András Válasz Online: „Semjén Zsoltnak semmilyen erkölcsi alapja nincs, hogy kikérje magának, ha bizonyítékok nélkül vádolják, ha pletykák terjednek róla országszerte. Nem azért nincs erkölcsi alapja kifogásolni ezt, mintha elkövetett volna bármit abból, amivel egy elemző megvádolta, meg amire egy ellenzéki politikus utalgatott neki a Parlamentben. Azért nincsen erkölcsi alapja Semjén Zsoltnak felháborodni, mert még arra sem figyel, akire úton-útfélen hivatkozik. Az illető egy bizonyos Jézus Krisztus, akiről evangéliumok számolnak be, s például ilyen szövegeket tulajdonítanak neki: „És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanúgy cselekedjetek velük.” Továbbá: „Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észre?” Ha Semjén valóban e mondatok szellemében él, akkor kénytelenek vagyunk feltételezni: kifejezetten vágyott rá, hogy vádolják őt is pedofíliával, mégpedig alaptalanul. Hiszen ezt teszi ő maga is másokkal. Évtizedek óta. „Aki azt szeretné, hogy a tizenéves fia első szexuális tapasztalatait egy szakállas bácsitól szerezze, szavazzon nyugodtan az SZDSZ-re!” – mondta húsz éve, de még most hétfői parlamenti „védőbeszédében” is lepedofilozott néhány tízezer embert.”



