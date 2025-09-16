Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Spirituális válozások

Spirituális válozások

Jeszenszky Zsolt
2025. 09. 16. 8:14
Jeszenszky Zsolt Pesti Srácok: „Az elmúlt közel egy hét során olyan mély, spirituális változások történtek az USA-ban (és az egész világon), amit álmunkban sem gondoltuk volna. Elképesztő ébredés indult meg. Beszámolók ezrei szerint megteltek a templomok országszerte. Emberek százezrei vallották meg, hogy évek, évtizedek óta nem voltak, és most mennek. És akik már voltak, teli parkolókról, dugig teli padsorokról beszélnek. Százezrek vonultak világszerte utcára, „Christ is King” és „Charlie, Charlie, Charlie” jelszavakkal. Az elistentelenedett nyugati világban, a gonoszság közepette milliók fordultak egyszer csak Krisztushoz.”

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

