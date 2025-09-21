Stratégiai logika

Robert C. Castel Facebook: „A légtérsértések az orosz légierő felhasználásának a legintelligensebb formája, mivel az esélye annak, hogy a NATO lelőjön egy MiG–31-est Észtország felett, szinte zéró. Ellenben egy hasonló 12 perces légitúra Ukrajna felett öngyilkossági kísérletnek minősül. Ha ezekkel az akciókkal Oroszországnak sikerül elérnie, hogy az Ukrajnának szánt légvédelmi eszközök Lengyelországban, Romániában vagy a Baltikumban maradjanak, az pont olyan hatékony katonai szempontból, mintha Ukrajnában semmisítették volna meg ezeket. Mindez egy valódi támadás kockázatának a töredékével.”