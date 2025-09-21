Ambrózy Áron Pesti Srácok: „Ha egy muciológus megírja a NYT-ban, hogy USA-ban mindennapos a strukturális rasszizmus, ami erőszak a feketékkel szemben, akkor onnantól a fekete embertársunk bármikor megölheti a fehér ukrán menekült lányt, hiszen a strukturális rasszizmus művelői a privilegizált fehérek. És pont. Onnantól a gyilkosság önvédelem. De semmiképpen nem erőszak, pláne nem oktalan erőszak. Meg hát a sértés is erőszak. Mivel X meg Y rendkívüli lények, csodálatos egyéniségek, ezért bárki, aki nem ünnepli őket, azok erőszakot követnek el velük szemben. Ha nem strukturálist és rendszerszintűt, akkor minimum mikroagressziót. Hiába minimum, akkor is agresszió, amire a delikvens ugye kénytelen arányosan és jogosan, önvédelmi célból erőszakkal válaszolni. Ellenerőszakkal. Ezt todományosan’ tanítják bizony az egyetemeken. Meg kissé primitívebb formában tájékoztat mindenről a mainstream média. Szóval így van.”