Strukturális rasszizmus

Strukturális rasszizmus

Ambrózy Áron
2025. 09. 21. 8:14
Ambrózy Áron Pesti Srácok: „Ha egy muciológus megírja a NYT-ban, hogy USA-ban mindennapos a strukturális rasszizmus, ami erőszak a feketékkel szemben, akkor onnantól a fekete embertársunk bármikor megölheti a fehér ukrán menekült lányt, hiszen a strukturális rasszizmus művelői a privilegizált fehérek. És pont. Onnantól a gyilkosság önvédelem. De semmiképpen nem erőszak, pláne nem oktalan erőszak. Meg hát a sértés is erőszak. Mivel X meg Y rendkívüli lények, csodálatos egyéniségek, ezért bárki, aki nem ünnepli őket, azok erőszakot követnek el velük szemben. Ha nem strukturálist és rendszerszintűt, akkor minimum mikroagressziót. Hiába minimum, akkor is agresszió, amire a delikvens ugye kénytelen arányosan és jogosan, önvédelmi célból erőszakkal válaszolni. Ellenerőszakkal. Ezt todományosan’ tanítják bizony az egyetemeken. Meg kissé primitívebb formában tájékoztat mindenről a mainstream média. Szóval így van.”

