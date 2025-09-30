Megadja Gábor Öt: „A baloldalnak születési rendellenessége (több is van, most csak az egyikről beszélünk) az a gondolat, hogy az embert lehet a „szabadságra kényszeríteni”. A „szabadságra kényszerítés” gondolata a világ szerencsésebb részén inkább elméleti viták tárgya volt, akik azonban részesülhettek a szocializmus nevű nagyszerű kísérletből, ismerik a gyakorlatát is. A „szabadságra kényszerítés” gondolatából azonban még egy fontos következtetést levonhatunk. Szó sincs arról, hogy az erőszak, és különösen a politikai erőszak amorális lenne. Lehet az elfojtott düh és frusztráció kifejeződése, de nagyon is morális indíttatása van. Ebben az esetben a „kényszerítés” célja a „szabadság”, ami per definitionem erkölcsi jó.”



