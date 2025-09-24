Nagy Attila Tibor Index: „A résztvevők számáról szóló számháború most október 23-án szinte biztosra vehető. Igaz, hogy a többség nem jár politikai nagygyűlésekre, mégis fontos, milyen képek kerülnek ki a rivális szervezetek rendezvényeiről. Mérsékelt részvétel mellett nehéz tömeghatást keltő felvételeket készíteni, míg több tízezer, különösen százezer fölötti jelenlét esetén erőt sugárzó képeket és videókat lehet közzétenni a közösségi médiában és a televízióban. Egy gyenge tüntetés blamának számít, akár a Fideszről, akár a Tiszáról van szó. Mind a Békemenet, mind a Tisza szervezői komoly erőfeszítéseket tesznek majd a mozgósítás érdekében.”