Szabó Gergő Origo: „Ráadásul nincs diszkrimináció, hiszen a tiszásoknál nem kell érteni semmihez ahhoz, hogy pozícióra jelentkezz. Aljas dolog lenne kizárni valakit egy sofőri munkából is csak azért, mert nem tud autót vezetni. Itt innováció van, ezt értékelni kell! Árad a sok önjelölt messiás, a szekta pedig fejlődik, így egyre több valódi pszichiáterre lesz szükség a kezelésükhöz, elvégre nekik muszáj lenne érteni a dolgukhoz. A bátor emberek pedig addig maradnak a sötétben, bujkálva, elvégre így lehet megmutatni igazán, hogy mihez értenek és miért érdemes rájuk szavazni. Kifejezetten előremutató ez a módszer, amikor nyíltan kiteríted a magyar emberek elé, hogy nemcsak hogy nem értesz semmihez, de mindenki másnak is megtiltod, hogy ilyen irányba mozduljon el. Akarj valaki lenni, ez elég. Nem sikerültek a rózsaszín álmaid? Nem baj, itt tovább tudsz álmodozni velünk! Szégyen.”