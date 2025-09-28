Szellemi fogyatékosok

Ambrózy Áron, Pesti Srácok: „Nos, Zelenszkij haragszik ránk, valami szarral össze akar kenni minket. És mivel Európában divatos a gonosz drónoktól rettegni, ezért erre ült fel. Hátha a szellemi fogyatékos európai vezetőknél működik a dallamtapadás. Hogy a magyarok olyanok, mint az oroszok: drónozzák naphosszat az ártatlanokat. És utána visszatérhet az alaptörténetéhez. Az ukránok megnyerhették volna a háborút, ha a magyarok nem vásárolnak orosz olajat és nem drónozzák őket hátulról.”