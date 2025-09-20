Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Szeretnék leírni a DK-t

Németh Péter
2025. 09. 20. 8:00
Németh Péter Népszava: „Így aztán most két hangra van élesítve a magyar politika: Orbánra és Magyar Péterre. Eltűnt a képből Gyurcsány Ferenc, akinek egy ideig lett volna esélye szólót énekelni, és végképp nehéz helyzetbe került a mögötte álló csapat. A többiek eddig sem játszottak meghatározó szerepet, az MSZP nem tudott kimászni a gödörből, és igazi szólistát sem tudott színpadra küldeni. Amit látunk, az viszont egyáltalán nem szórakoztató; olyan bő fél év elé nézünk, amilyenben még nem volt részünk, és ami most azt ígéri, fülsiketítő zaj lesz. Tessék választani...”

Bayer Zsolt
Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

