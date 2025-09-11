Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Szivárog a Tisza

Szivárog a Tisza

Deák Dániel
2025. 09. 11. 15:34
Deák Dániel Facebook: „Ma délelőtt személyesen találkoztam a TISZA belső ügyeire rálátó forrásommal, aki részletesen beszámolt arról, hogy Magyar Péter teljesen ki van akadva, szabályosan őrjöng a saját embereivel, és nagyon rossz a hangulat a Tiszában; Magyar Péter mindenkivel bizalmatlan. Ennek a hatalmas feszültségnek az oka, hogy kiszivárogtak az adóterveik. Ma például az szivárgott ki, hogy a Tisza 25 százalékos társasági adót és többkulcsos nyereségadót tervez bevezetni. Magyar Péter a forrásom szerint azért van kiakadva, mert ezek az elképzelések rendre kiszivárognak.”

