Szivárog a Tisza

Deák Dániel Facebook: „Ma délelőtt személyesen találkoztam a TISZA belső ügyeire rálátó forrásommal, aki részletesen beszámolt arról, hogy Magyar Péter teljesen ki van akadva, szabályosan őrjöng a saját embereivel, és nagyon rossz a hangulat a Tiszában; Magyar Péter mindenkivel bizalmatlan. Ennek a hatalmas feszültségnek az oka, hogy kiszivárogtak az adóterveik. Ma például az szivárgott ki, hogy a Tisza 25 százalékos társasági adót és többkulcsos nyereségadót tervez bevezetni. Magyar Péter a forrásom szerint azért van kiakadva, mert ezek az elképzelések rendre kiszivárognak.”