Tar(r)thatatlan

Francesca Rivafinoli Mandiner: „Nézi az ember gyanútlanul Tarr Zoltán etyeki szereplését, naivan vélvén, hogy az adópolitikai önleleplezés után már nem láthat semmilyen meglepőt – erre tessék, kiderül, hogy a TISZA alelnöke egyazon lendülettel a demográfia terén is képes maradéktalanul lejáratni magát. Történt ugyanis, hogy adóügyi fejtegetései után a református lelkész EP-képviselő magabiztosan kijelentette: „Ma sokkal több gyerek születik családon kívül, mint családban”, hozzátéve, hogy az Orbán-kormány az egész „reprodukciós tematikát” államosította, „soha nem járt ennyi magyar hölgy Lengyelországba, a balti államokba kirándulni, mint manapság, és azért mennek oda, mert ott más lehetőségeik vannak reprodukciós ügyekben”, mindeközben pedig bennünk az van, hogy a gyerekek családban születnek, pedig „nem, a gyerekek nem családban születnek, nagyrészben”, mert mára „az egész család-sztori” megváltozott, ezért nem lehet a korábbi „premisszákból” kiindulnunk. Majd ezután futólag utalt az adórendszeren belüli családtámogatásokra, nem bontva ki a gondolatot – de azért könnyen összerakhatjuk magunkban, hogy amennyiben véleménye szerint a bevett „család-sztori” felett már eljárt az idő és a gyerekek úgyse családban születnek, akkor a következő logikus lépés a jelenlegi családtámogatási rendszer szétverése lenne.”