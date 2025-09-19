Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Térképismeret

Térképismeret

Hargitai Miklós
2025. 09. 19. 8:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hargitai Miklós Népszava: „A magyar hírekben ritkán szereplő északkeleti útvonal a gyakorlatban Oroszországot és Fehéroroszországot jelenti. Ami már csak azért is különös, mert de facto háborúban álló, elvben lezárt légterű államokról van szó, amelyekbe valamilyen úton-módon mégiscsak bejutnak a menekülők az egyikükkel sem szomszédos Irakból, Líbiából, Afganisztánból, Pakisztánból stb, hogy aztán akadálytalanul induljanak tovább Európa felé. Ehhez képest Bakonditól, Orbántól és a magyar határ más hivatásos védelmezőitől még csak nem is hallottunk az északkeleti útvonalról, sem Putyin szerepéről abban, hogy Lengyelország és általában Európa destabilizálása abból az irányból ilyen olajozottan működik. (Azt már tényleg csak zárójelben, hogy a déli kerítés értelemszerűen semmilyen védelmi vonalat nem képez az északkeleti útvonalon érkezőkkel szemben.)”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.