Térképismeret

Hargitai Miklós Népszava: „A magyar hírekben ritkán szereplő északkeleti útvonal a gyakorlatban Oroszországot és Fehéroroszországot jelenti. Ami már csak azért is különös, mert de facto háborúban álló, elvben lezárt légterű államokról van szó, amelyekbe valamilyen úton-módon mégiscsak bejutnak a menekülők az egyikükkel sem szomszédos Irakból, Líbiából, Afganisztánból, Pakisztánból stb, hogy aztán akadálytalanul induljanak tovább Európa felé. Ehhez képest Bakonditól, Orbántól és a magyar határ más hivatásos védelmezőitől még csak nem is hallottunk az északkeleti útvonalról, sem Putyin szerepéről abban, hogy Lengyelország és általában Európa destabilizálása abból az irányból ilyen olajozottan működik. (Azt már tényleg csak zárójelben, hogy a déli kerítés értelemszerűen semmilyen védelmi vonalat nem képez az északkeleti útvonalon érkezőkkel szemben.)”