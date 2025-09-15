Rendkívüli

Tesztelik a görögöket

Tesztelik a görögöket

Németh Balázs
2025. 09. 15. 8:14
Németh Balázs, Facebook: „És miért írom, hogy ez egy teszt? Mert a görög kormány – éppen az Afrika felől nyár közepén beindult újabb bevándorlóroham miatt – néhány nappal ezelőtt szigorította a jogszabályokat: akár öt évre is börtönbe kerülhet, aki illegálisan tartózkodik Görögországban és önként nem hajlandó elmenni. A liberális »jogvédők« természetesen kiakadtak a szigorítás miatt. Nem lenne meglepetés, ha az embercsempészeket és a szerencsétlen afrikaiakat felhasználva éppen azt próbálnák bebizonyítani, hogy a jobboldali görög kormány új szabályai betarthatatlanok. Figyeljünk Krétára! És kíváncsian várom, Brüsszel mikor nyögi be, hogy a görög szigetre érkező bevándorlókat szét kellene osztani a tagállamok között, mert az lenne az igazán »európai megoldás«!”


 

